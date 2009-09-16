В Крыму устроят учебный теракт

Командно-штабные учения служб гражданской защиты запланированы на 21-23 сентября в Крыму, об этом говорится в сообщении пресс-службы крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Основная задача мероприятия – отработка действий служб гражданской защиты автономии в условиях угрозы и возникновения «чрезвычайной ситуации природного характера, связанной с землетрясением, и в связи с этим аварии на железнодорожном транспорте» и «чрезвычайных ситуаций техногенного характера в результате террористического акта».

21 сентября в Симферополе состоится теоретическая отработка действий единой системы гражданской защиты во время землетрясении. Практиковаться будут на станции «Симферополь-грузовой». Там ликвидируют «аварию» на железнодорожном транспорте, предотвратят пожар, проведут химразведку, извлекут из-под завалов «пострадавших».

22 сентября в Феодосии будут отрабатывать теоретические и практические действия во время возникновении аварии на железной дороге с последующим пожаром и разливом нефтепродуктов в прибрежной полосе.

23 сентября в Евпатории пройдет отработка совместных действий в случае возникновения ЧС из-за теракта.

«За ходом командно-штабных учений будут наблюдать представители органов власти практически всех регионов Украины», – отметили в МЧС.