Первый вице-спикер Крыма уходит от Януковича

Руководство Русской общины Крыма приняло решение о выходе из Партии регионов, сообщила пресс-служба организации.

15 сентября в Симферополе состоялось внеочередное заседание президиума Русской общины, на котором была рассмотрена ситуация, сложившаяся в Крымской организации Партии регионов.

Президиум РОК расценил решение политсовета ПР об исключении Василия КИСЕЛЕВА "как расправу над теми, кто создавал Партию регионов в Крыму, кто сохранял ее в наиболее сложные для партии 2004-2005 годы, расправу в угоду конъюнктурщикам, находящимся у власти в Крыму".

Президиум общины поддержал решения ее председателя, первого вице-спикера автономии Сергея ЦЕКОВА, председателя исполкома Олега СЛЮСАРЕНКО и члена президиума Ларисы ЧУЛКОВОЙ об их выходе из Партии регионов.