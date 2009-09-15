Буйного Киселева гонят из партии

Народного депутата от Партии регионов Василия КИСЕЛЕВА исключают из партии.

Как сообщили УНИАН источники в политическом совете партии, такое решение принял президиум политсовета Партии регионов.

По словам собеседника агентства, КИСЕЛЕВА исключили за нарушение положений и требований устава Партии регионов и нанесение вреда ее репутации.

Кроме того, президиум политсовета решил отозвать КИСЕЛЕВА из членов политсовета Партии регионов.

Со своей стороны КИСЕЛЕВ заявил, что созвонился с некоторыми однопартийцами, и они не подтвердили информацию о заседании. «Я обзвонил шестерых членов президиума, ни один не подтвердил, что был президиум», – сказал депутат. Вместе с тем, КИСЕЛЕВ сказал: «Если даже были там несколько человек, то кворума на нем (заседании) не было».

Депутат отметил, что лидер «регионалов» имеет право подписать решение от имени президиума, а президиум наделен правом принимать решения от имени политсовета. «Я в этом ничего не вижу предосудительного (в подписании), но то, что меня не вызвали – это уже вопрос», – сказал он.

Документ, появившийся в СМИ, по мнению КИСЕЛЕВА, нужен его оппонентам для того, чтобы отменить принятые 14 сентября на внеплановом заседании политсовета крымской организации решения. По словам нардепа, его противников особенно задело решение отозвать рекомендацию назначить Анатолия МОГИЛЕВА на должность начальника крымского избирательного штаба на выборах Президента Украины.

«Вопрос рассчитан на то, что "качнутся" руководители партийных организаций, приедут завтра на политсовет к БОЯРЧУКУ (временно исполняющему обязанности лидера крымских «регионалов») и отменят вчерашние решения. А они на политсовете партии потом пожурят, погрозят мне пальчиком и скажут: отстранить его надо от организации (в Крыму), а вот исключать (из партии) – не надо, потому что если, извините, есть у нас один, которого они исключили из партии – он такой, более лояльный, то я же бешеный и буйный в этих вопросах», – сказал КИСЕЛЕВ.

Кроме того, считает нардеп, документ нужен его оппонентам для обеспечения проведения сессии крымского парламента, которая должна открыться в среду.

Распространение документа через СМИ он назвал «заготовкой» крымского спикера-«регионала» и «его куратора».

КИСЕЛЕВ заявил, что «ГРИЦЕНКО – уже сбитый летчик». «Не сегодня – значит завтра, не завтра – значит через месяц, но для партии будет хуже, если его отправят (в отставку) в конце декабря или в первых числах января. Вот тогда будет атас! «Ховайся» по выборам ЯНУКОВИЧА», – сказал он.