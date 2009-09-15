Богословская намекнула, что шеф СБУ способен только языком чесать

Народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ заявляет, что ее не вызывали ни в прокуратуру, ни в службу безопасности в связи с биг-бордами в Севастополе.

«Весь этот треп на телевизоре закончился трепом на телевизоре», - сказала БОГОСЛОВСКАЯ сегодня на пресс-конференции в Севастополе, комментируя заявление председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО о том, что спецслужба завершила доследственную проверку и направила в Генеральную прокуратуру материалы касательно призывов на рекламных носителях нардепа к нарушению территориальной целостности Украины.

Депутат заявила, что в призывах на ее биг-бордах не было нарушений закона. «Никакого нарушения закона ни в одних, ни во вторых, ни в третьих биг-бордах нет. Я заслуженный юрист Украины, я написала сотни украинских законов, я знаю, что я делаю. Я никогда бы в жизни не позволила себе написать призыв, который содержит в себе уголовное преступление... Меня ни разу никто не вызвал ни в прокуратуру, ни в СБУ», - сказала БОГОСЛОВСКАЯ.

По словам депутата, в прокуратуре и Службе безопасности работают профессиональные юристы, которые понимают, что оснований для возбуждения против нее уголовного дела нет.

«Там же работают нормальные люди, это же руководитель СБУ у нас не юрист, так же как министр внутренних дел у нас никакого отношения к юриспруденции не имеет. А работают-то нормальные профессиональные люди и в прокуратуре, и в СБУ. Они-то понимают, что им надо в глазочки мне посмотреть, если они расскажут мне, что я нарушаю закон», - сказала БОГОСЛОВСКАЯ.

Комментируя «вопрос специального статуса Севастополя», БОГОСЛОВСКАЯ, в частности, отметила: «Безусловно, проблема эта есть, проблема в самоидентификации севастопольцев, в месте города в Украине, месте города в системе безопасности, в гарантиях безопасности Украины. Эти вопросы необходимо обсуждать». Она считает, что «один из возможных вариантов решения этой проблемы - это двойное управление Севастополем, как со стороны Украины, так и со стороны России». «Это то, что на умном языке называется кондоминиум, в международном праве это понятие существует с XVI века. И это то, что на нормальном человеческом языке называется территория двойного подчинения», - отметила депутат.

На вопрос журналистов, как она видит процедуру решения вопроса двойного подчинения Севастополя, БОГОСЛОВСКАЯ ответила, что договор между двумя странами по данному вопросу выносится на всенародный референдум.

«Процедурно какие-либо вопросы изменения территории и границ Украины, согласно Конституции Украины, решаются по итогам референдума... Достигаются условия договора между государствами, в которые закладываются все без исключения основы совместного управления территорией. И после этого данный договор выносится на референдум», - сказала депутат.

«Мы, безусловно, должны пройти этот путь. Но я убеждена, что для нас это сегодня выход из того глухого угла, в котором сегодня находится страна. Украина, после того как мы отказались от ядерного оружия, осталась страной, которая не имеет никакой гарантии безопасности территории», - заявила БОГОСЛОВСКАЯ.

При этом она отметила, что «лучший для Украины путь, который обеспечит нашу безопасность и экономическое процветание, - этот нейтральный статус». «И тут встает вопрос Севастополя… И если мы получим двойное управление относительно этой территории, специальный статус, то остальная часть территории Украины подпадает под эти признаки нейтрального государства, и Украина получит нейтралитет. Каким образом? Это обращение к Совету безопасности ООН», - сказала депутат.

По ее мнению, «Севастополь рожден и Севастополь обязан быть центром обеспечения военной безопасности в Черноморском регионе»: «Я на этом стою, и я точно знаю: если там не будет российского флота, там будет другой флот, и я точно знаю, что в Севастополе должен быть и российский, и украинский флот, в обязательном порядке».

БОГОСЛОВСКАЯ также подчеркнула, что Севастополь является украинской территорией.