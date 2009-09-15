ГАИ проводят в Крыму две операции

Операции «Железнодорожный переезд» и «Опасный груз» стартовали в Крыму, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции автономии.

Цель первой операции, которая продлится до конца октября, – определить состояние железнодорожных переездов, устранить ямы, поменять либо отремонтировать неисправные шлагбаумы, усилить контроль за водителями.

В ходе второй операции, которая продолжится до 25 сентября, гаишники уделяют внимание соблюдению правил дорожного движения при перевозке опасного, крупногабаритного и тяжелого грузов, проверяют документацию и дополнительное оборудование. За 4 дня операции инспекторы выявили 67 нарушений правил перевозки опасных и негабаритных грузов.