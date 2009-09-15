Крымский полуостров приглянулся международным наркобандам

Голландскую марихуану общим весом более двух тонн обнаружили сотрудники правоохранительных органов в восточной части Крыма, об этом сегодня журналистам в Симферополе сообщил заместитель министра внутренних дел Украины – начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ.

«Начала поступать оперативная информация, что международные преступные группировки взяли Крым как объект для высадки марихуаны», – сказал МОСКАЛЬ.

Отработку начали с Кировского района автономии. Туда стянули 1,2 тыс. сотрудников милиции. «Несмотря на то, что информация просочилась, за один день – субботу, 12 сентября, – нашли в Кировском районе 673 куста марихуаны общим весом больше двух тонн, (ее) стоимость составляет более 15 миллионов гривен на сегодняшний день», – сказал начальник милиции Крыма.

«Голландская марихуана завезена сюда в зернах, выращена сначала в горшочках, а потом выращивалась в теплицах. Ее высота достигает от трех до пяти метров», – сказал МОСКАЛЬ, демонстрируя часть «урожая».

По данным начальника милиции автономии, стакан марихуаны на «черном рынке» Крыма стоит около 2-2,5 тысяч гривен.

«Возбуждено уголовное дело относительно организованной группировки, будут вестись активные розыскные и следственные действия для установления виновных», – отметил он.

Начальник крымского главка МВД заявил об отстранении от исполнения служебных обязанностей «части сотрудников Кировского РОВД» и назначении «переаттестации всего личного состава».

Милиция располагает информацией о том, что марихуана-иностранка выращивается и в других регионах Крыма. «Мы сейчас «пойдем» и по другим районам», – сказал МОСКАЛЬ.

Он заявил: то, что «высевается в Крыму», может быть «на 20-25% использовано на внутреннем рынке, остальное идет за границы Украины, или вообще за границы Европы».

«Я не хочу, чтобы мы превратились в Колумбию, Афганистан или какую-то другую страну, которая занимается выращиванием наркотического зелья», – добавил МОСКАЛЬ.