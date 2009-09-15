Курс доллара в обменниках

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,48 грн./долл., что на 0,4% дешевле по сравнению с 14 сентября, продают – по 8,62 грн./долл., на 0,3% дешевле. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,25-8,56 грн./долл., по продаже – в пределах 8,57-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно понизился по сравнению с 14 сентября, и составляет 12,35/12,64 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,14-12,50 грн./евро, по продаже – в пределах 12,54-12,90 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 14 сентября, также немного понизился и составил сегодня 0,2633/0,2797 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,274 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,272-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,47 грн./долл., продажи – 8,62 грн./долл. Курс понизился на 0,3% со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,25-8,52 грн./долл., по продаже – в пределах 8,57-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева не изменился со вчерашнего дня и составляет сегодня 12,37/12,64 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,25-12,45 грн./евро, по продаже – в пределах 12,54-12,90 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 14 сентября, почти не изменился и составляет в среднем 0,2604/0,2801 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,274 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 15 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9969, к евро – 11,644286, к российскому рублю – 0,25912.