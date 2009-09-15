Руководители мэрии Симферополя незаконно получали премии

Руководителям мэрии Симферополя незаконно начислялись и выплачивались повышенные премии, утверждает Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

В распространенном сегодня сообщении пресс-службы милиции автономии, речь идет о нынешнем секретаре городского совета, трех вице-мэрах и управделами исполкома.

«Начислялись и выплачивались повышенные премии, материальные помощи в нарушение действующего законодательства Украины на основании распоряжения симферопольского городского головы Геннадия БАБЕНКО», - сказано в сообщении.

Милиция пока не уточняет сумму ущерба. «В настоящее время сумма материального ущерба уточняется путем проведения ревизии», - отметили правоохранители, добавив, что по данному факту проводятся активные оперативно-следственные мероприятия.

Ранее милиция Крыма сообщала, что мэр Симферополя незаконно начислил себе премии на сумму более 160 тыс. грн.