Ялта зазывает на турнир телохранителей

Более 20-ти команд из Украины, ближнего и дальнего зарубежья примут участие в международном турнире «Телохранитель», который пройдет с 20 по 23 сентября в Ялте.

«Это одиннадцатый по счету турнир: два первых проходили в Киеве, последние девять лет турнир проводится в Ялте», - сообщили в пресс-службе ялтинской мэрии.

Ожидается, что в нынышних соревнованиях покажут мастерство 24 команды, из них 13 - украинские.

Впервые в турнире участвует женская команда. Она называется «Солянка». «В составе - девушки из России, Украины, Беларуси», - отметили в мэрии.

Команды телохранителей будут преодолевать полосы препятствий на автомобиле, искать «взрывные устройства» в машинах, посоревнуются в стрельбе, продемонстрируют приемы физической защиты во время пешего сопровождения особо важных персон и окажут медицинскую помощь VIP-лицу.