Мэра Симферополя опять выгоняют из Парти регионов

Совет крымской организации Партии регионов рекомендует народному депутату Василию КИСЕЛЕВУ (фракция ПР) вернуться на должность председателя организации в автономии.

Такое решение принято сегодня на заседании, где из 43 членов совета присутствовали 23, сообщили в пресс-службе парторганизации.

Совет рекомендовал КИСЕЛЕВУ отозвать поданное им в политсовет Партии регионов заявление.

Кроме того, совет принял ряд кадровых решений. В частности, отменил решение совета крымской парторганизации "в части ходатайства" перед политсоветом ПР о назначении Анатолия МОГИЛЕВА начальником избирательного штаба в АРК по выборам Президента Украины и решил исключить мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО из Партии регионов.

В вину БАБЕНКО ставят "невыполнение решения политсовета Партии регионов по восстановлению единства во фракции "Блок "За Януковича!" в Симферопольском городском совете и нарушение норм партийной жизни".

УНИАН пока не располагает комментарием БАБЕНКО.

В начале сентября политсовет ПР удовлетворил заявление КИСЕЛЕВА и перевел его на время президентской кампании с должности председателя республиканской организации партии на руководящий пост в центральный штаб.