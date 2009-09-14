Россияне сами влетели в «мерс» спикера Крыма

Информация милиции об аварии с участием автомобиля Верховной Рады Крыма, в результате которой травмированы три человека, носит предвзятый характер и преследует цель оказать давление на расследование, об этом говорится в сообщении пресс-секретаря крымского спикера Аллы ГОРЕВОЙ.

Милиция утверждает, что автомобиль «Мерседес», который, по ее данным, состоит на учете в Государственном управлении делами Президента Украины и закреплен для обслуживания председателя парламента Крыма, послужил причиной дорожно-транспортного происшествия. «В ходе осмотра установлено, что виновником аварии является водитель «Мерседеса», выехавший на полосу встречного движения», - заявили в МВД

«По информации пресс-службы Госавтоинспекции Главного управления МВД Украины в Крыму, автомобиль «Мерседес-Бенц», следуя из Феодосии в Симферополь, столкнулся с автомобилем Honda Fit. Дорожно-транспортное происшествие произошло, когда последний, выезжая с территории автозаправочной станции на проезжую часть автодороги и имея руль с правой стороны, совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц S-500», который двигался по дороге со стороны Феодосии в направлении Симферополя», заявили в пресс-службе парламента автономии.

Ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Крыма, ГОРЕВА отметила, что в понедельник водитель и один из пострадавших пассажиров «Хонды» выписаны из больницы, другой пострадавший пассажир «пока находится в больнице с легкими телесными повреждениями». «По характеру травм он будет выписан через 3-4 дня», - отметили в пресс-службе ВР Крыма.

«Информация, опубликованная на официальном сайте ОСО ГУ МВД Украины в Крыму, носит явно предвзятый характер с целью оказания давления на проводимое расследование», - заявили в парламенте Крыма.

Из сводки ГАИ Крыма, которая ежедневно рассылается журналистам: «12.09.2009 р. о 17.20 водій а/м Хонда Фит Сергій Павлович, 1958 р.н., громадянин РФ, мешканець м. Краснодар, рухаючись по а/д Сімферополь – Феодосія, при виїзді з прилеглої території АЗС „ТНК” на проїжджу частину автодороги, на 70 км + 190 м, скоїв зіткнення з а/м Мерседес Бенц S 500, під керуванням Михайла Васильовича, 1960 р.н., мешканця м. Сімферополь, який рухався зліва по а/д з боку м. Феодосії у напрямку м. Сімферополя».