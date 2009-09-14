Шесть ранее отравившихся дошколят снова загремели в больницу Джанкоя

Шесть дошкольников снова направлены в больницу Джанкоя из-за несоблюдения диеты и рекомендаций по лечению, сообщила сегодня заместитель министра здравоохранения Крыма Алина ГРУДНИЦКАЯ.

«Один ребенок употреблял вафли, второй – рыбу, печенье, торт, а одного ребенка мама накормила «Ревитом» в повышенной дозировке», – отметила замминистра.

По данным на понедельник, помимо этих 6-ти человек, в стационаре Джанкойской центральной райбольницы находятся еще 30. Они контактировали с заболевшими детьми. Среди 30-ти – 18 взрослых.

Состояние всех госпитализированных оценивается как легкой степени тяжести.

Ранее первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ заявила, что причиной массового отравления воспитанников детсадов Джанкоя стал кефир, инфицированный возбудителем дизентерии.

В целом, в больницу были доставлены порядка 200 дошкольников. Первый ребенок поступил 3 сентября.

Кисломолочный продукт поставлялся в детсады с молокозавода Геническа Херсонской области.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей.