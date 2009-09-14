В Севастополе создадут экопарк

«Экологическую тропу», которая в будущем станет основой для создания единственного в Украине экопарка, заложили в детском городке «Лукоморье» в Севастополе.

Во время церемонии закладки тропы было посажено первое дерево дендрологической коллекции.

На «Экологической тропе», как предполагается, будет высажено большинство деревьев и растений, растущих в севастопольском регионе, оборудованы стенды, макеты по экологии, будет представлена продукция безотходного производства и другие экспонаты, цель которых - экологическое воспитание подрастающего поколения, ведение здорового образа жизни.

Как подчеркнул председатель городского совета Валерий САРАТОВ, создания экопарка «будет способствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения, чего нам уже не хватает сегодня».

По мнению САРАТОВА, депутаты городского и районных советов должны взять шефство над созданием экопарка.