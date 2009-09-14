Спикерский «Мерседес» попал в ДТП (фото)

Автомобиль «Мерседес», закрепленный для обслуживания председателя парламента Крыма, послужил причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмированы трое граждан России, утверждает милиция.

«12 сентября в районе села Тополевка столкнулись автомобили «Хонда Фит» и «Мерседес-Бенц». «Мерседес-Бенц» закреплен для обслуживания спикера Верховного совета АР Крым, состоит на учете в Государственном управлении делами Президента Украины», - сказано в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Главного управления МВД в автономии.

«В ходе осмотра установлено, что виновником аварии является водитель «Мерседеса», выехавший на полосу встречного движения», - заявили в милиции.

По данным пресс-службы ГАИ, в аварию попал автомобиль «Мерседес Бенц S 500».

ГАИ и МЧС Крыма сообщают о трех травмированных россиянах - водителе и двух пассажирах «Хонды».

Фото пресс-службы милиции