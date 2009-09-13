Украинцы победили в Prime Yalta Rally 2009

Украинский экипаж в составе Александра САЛЮКА-младшего и Адриана АФТАНАЗИВА на автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution стал абсолютным победителем авторалли Prime Yalta Rally 2009, которое является этапом Кубка Европы по авторалли, 5-м этапом Чемпионата Украины по ралли и Кубком Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, официальные результаты гонки объявил председатель организационного комитета Prime Yalta Rally 2009, Президент Федерации Автомобильного спорта Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

Второе место завоевали также украинские гонщики Юрий ШАПОВАЛОВ и Кирилл НЕСВИТ (Mitsubishi Lancer Evolution), а бронзу – украинско-турецкий экипаж в составе Антона КУЗЬМЕНКО и Эйтана ХАЛФОНА (Subaru Impreza).

«Гонка прошла, прошла сильно, 5-е ралли состоялось. Оценку дадут международные комиссары. Такого количества зрителей мы еще не видели», - отметил ЧЕРВОНЕНКО.

По его словам, из 60 экипажей до финиша дошло только 22.

Также ЧЕРВОНЕНКО отметил, что в воскресенье в гонке принял участие лидер Гражданской инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК. «У нас нет политики на ралли, мы приглашали всех кандидатов в президенты, а принял наше приглашение только Арсений Петрович. В экипаже с гонщиком САЛЮКОМ-старшим, ЯЦЕНЮК принял участие в качестве штурмана. Арсений Петрович сдал сегодня экзамен, тем более, что штурману всегда тяжелее чем гонщику», - отметил ЧЕРВОНЕНКО.

Ралли стартовало 11 сентября. Оно проходило в Ялте, а также на трассах возле горы Ай-Петри, поселков Соколиное, Орлиное и Оползневое.

Общая дистанция гонки составляла около 600 км извилистых дорог горного Крыма с асфальтовым покрытием, из которых более 230 км составили специальные участки, которым дана высокая оценка специалистами Международной автомобильной федерации.

В соревнованиях принимали участие экипажи профессиональных гонщиков из Турции, Италии, России, Литвы, Латвии, Румынии, Болгарии, Беларуси, Грузии и Украины и т.д.

Организаторами ралли выступили Автомобильная федерация Украины, проект «Червоненко Racing» и другие.