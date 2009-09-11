У «Массандры» оттяпали землю

Прокуратура предъявила иски о возращении Национальному производственно-аграрному объединению «Массандра» более 300 гектаров земли.

«Основанием для внесения исков стало нарушение закона со стороны органов местной власти, которые превысили свои полномочия при распоряжении землей. Согласно действующему законодательству, земли госпредприятий не подлежат передаче в коммунальную собственность и их отчуждение не допускается», - подчеркивается в распространенном сегодня сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.

Надзорное ведомство уточняет, что речь идет о территориях госпредприятий «Приветное», «Малореченское», «Гурзуф», «Ливадия», входящих в структуру «Массандры».

«Оспорены решения Приветненского и Малореченского сельских, Ялтинского и Алупкинского городских, Гурзуфского и Гаспринского поселковых советов об изъятии у госпредприятий шести участков площадью от 2 до 181,4 га», - отметили в прокуратуре.

Ранее прокуратура обратилась в суд с исками о возращении «Ливадии» 29,2 га земли.

«Таким образом, общая площадь земель, изъятие которых обжаловала прокуратура, составляет 344,4 га», - сказано в сообщении.