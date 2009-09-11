Книгу об УПА презентовали в Крыму

Книгу о местных комбатантах ОУН-УПА «Повстанчий Крим» («Повстанческий Крым»), действовавших на территории полуострова в 1941-1945 годах, представили сегодня в Севастополе, передает корреспондент УНИАН.

Автор книги - лидер Севастопольской городской организации Всеукраинского общества «Просвита» и местной организации КУН Владимир ПРОЦЕНКО - во время презентации отметил, что «в Крыму знают одну сторону истории, а другая сторона - совершенно секретна».

По мнению ПРОЦЕНКО, выход книги является «очень важным для Крыма, чтобы местные жители знали, что здесь существовали ОУН и УПА, в частности, три отряда бойцов УПА, одним из которых руководил наш севастопольский проводник, сотник Василий Чмыга, а также Крымский украинский революционный комитет по подготовке восстания”. При этом он добавил, что такие комитеты существовали еще в 9 крупных населенных пунктах и селах полуострова.

Кроме того, как отметил ПРОЦЕНКО, существовала «сильная хозяйственная инфраструктура, мощный производственный отдел, в частности, универсальный магазин «Консул», хлебопекарня, киоски, гончарное производство, мастерская украинской вышивки, художественная, швейная мастерские, стол помощи». Существовали также украинская школа, украинский театр, церковь.

Как отмечает автор, книга написана в жанре повести и «наполовину документальная, а наполовину литературная», и основывается на достоверных фактах совершенно секретного архивного дела, а также на воспоминаниях дочки главного героя произведения Владимира Шарафана (в крымской ОУН он возглавлял референтуру по пропаганды и был одним из руководителей украинского комитета по подготовке вооруженного восстания) Людмилы ШАРАФАН. По словам ПРОЦЕНКО, до сих пор в Украине не было книг, которые бы раскрывали возглавляемую УПА и ОУН освободительную борьбу в Крыму.

На презентации присутствовала и дочка главного героя книги.

Книга издана в симферопольском издательстве «Таврия».