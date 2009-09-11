Флагман Черноморского флота после недавнего ЧП готов к бою

Главком Военно-морского флота РФ Владимир ВЫСОЦКИЙ считает, что в недавнем задымлении в одном из отсеков флагмана Черноморского флота - ракетного крейсера "Москва" виноват экипаж.

”Это вина личного состава, мы это признаем”, - сказал ВЫСОЦКИЙ журналистам в Калининграде.

Он отметил, что у этого ЧП ”не было никаких крупных последствий”. ”Повреждений нет, пострадавших нет, крейсер в течение двух часов готов к выходу в море и в течение четырех часов - к бою”, - сказал ВЫСОЦКИЙ, передает РИА "Новости".