В Украине отсутствует система санитарно-эпидемического надзора

В Украине абсолютно отсутствует система санитарно-эпидемического надзора и контроля, и первыми на это реагируют дети, заявил в интервью УНИАН экс-заместитель министра здравоохранения страны Валерий ИВАСЮК, комментируя многочисленные случаи массовых отравлений за последние несколько месяцев.

«Сегодня снова появилась информация из Винницкой области об очередном массовом отравлении детей от 2 до 4 лет неизвестным агентом, который вызвал гастроэнтероколит. Эта проблема появляется уже в пятый раз за нынешний летний период, когда почти во всех географических регионах Украины – Юге, Западе, Востоке и Центре, сотни детей в организованных детских коллективах, детских садах получили отравление различного происхождения с различными возбудителями», – сказал научный эксперт Украинского центра прав человека Украинского законодательного фонда.

Самым тревожным и самым главным в этих случаях отравлений, считает эксперт, является то, что они происходят в детских организованных коллективах, там, где уровень санитарно-эпидемического надзора должен быть самым высоким. «В организованных детских коллективах должны быть обеспечены стандарты санитарно-эпидемического надзора и контроля за всем, что проникает и контактирует с детским организмом, в частности едой, питьем, воздухом», – отметил он.

В то же время ИВАСЮК подчеркнул, что, несмотря на многочисленные случаи массовых отравлений детей, ни один человек из числа тех, кто по Конституции и по профессиональному и должностному положению, должны оберегать население, до сих пор не несут адекватной ответственности.

«Конституция выделяет заботу о материнстве и детстве как высшую ценность государства. Ответственный за массовые отравления детей, в первую очередь, – главный государственный санитарный врач БИЛОВОЛ», – считает ИВАСЮК. По его мнению, главный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ должен подать в отставку – как должностное лицо, которое не обеспечило соблюдения санитарно-эпидемических условий. «Если руководство санитарно-эпидемической службы сообщает обществу о ряде противоэпидемических мер, в основному профилактических (санэпидобработка помещений, инвентаря, осмотр персонала, производителя пищевых продуктов и тому подобное), уже после массовых отравлений, так это означает только одно, что все это не было сделано предварительно. Оно должно быть обеспечено независимо от каких-либо кризисов. То есть то, что должно было делаться для предотвращения беды – не делалось. Это вполне очевидные вещи. И они являются основанием для Генпрокуратуры о возбуждении уголовных дел против государственного санитарного врача», – считает ИВАСЮК.

Он убежден, что хуже эпидемической ситуации, чем в настоящее время в Украине, еще не наблюдалось. «Как заместитель министра в двух украинских правительствах и председатель Комитета по СПИДу, наркомании и другим опасным инфекционным болезням, которые входят в систему эпиднадзора в Украине в течение 7 лет (при двух Президентах и 7 правительствах), могу констатировать - никогда так часто не происходили массовые отравления сотен детей из организованных коллективов и не умирали от вакцинации дети. Такого не было и при значительно хуже экономических условиях, когда девальвация национальной валюты достигала стотысячных процентов, а коробка спичек стоила миллион», – отметил ИВАСЮК.

ИВАСЮК призвал всех ведущих политиков, прежде всего претендующих на президентский пост, навести порядок в системе здравоохранения Украины.