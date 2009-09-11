4,5 млн. человек приехали на отдых

Более 4,5 млн. человек отдохнули в Крыму с начала года.

Количество отдыхающих, рассчитанное по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства, сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года на 12,7%, говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма автономии.

При этом количество людей, прибывших в автономию различными видами транспорта, составило около 4,95 млн. человек, добавили в профильном министерстве.

Сегодня в Крыму работают 425 здравниц, коэффициент заполняемости составляет 61,1% (в прошлом году в это время функционировало на 17 курортных учреждений больше, заполняемость была 68,4%), организованно там отдохнули почти 842 тыс. человек (на 17,4% ниже, чем за аналогичный период минувшего года), сообщают исполкомы и райгосадминистрации курортных регионов.