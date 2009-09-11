II Международный фестиваль «Театр. Чехов. Ялта» пройдет 12-18 сентября в Крыму.

«Театр. Чехов. Ялта» – это новый, современный, идущий в ногу со временем, проект, который объединяет в себе международный фестиваль и профессиональный театр. Это своеобразный чемпионат театров, включающий в себя показ лучших творческих достижений в области театрального искусства», – сообщили в Ялтинском театре имени Чехова, который проводит фестиваль.

Свои спектакли публике представят театры Украины, Белоруссии, России, Молдавии, Латвии, Литвы, Германии и Мексики.

Уровень актерского мастерства, художественную ценность, гармоничное сочетание идеи и стиля, разработанность замысла, образов и персонажей будет оценивать жюри под председательством директора Национального центра театрального искусства имени Леся Курбаса – Нелли КОРНИЕНКО.

Среди почетных гостей фестиваля II фестиваля «Театр. Чехов. Ялта» ожидаются популярные актеры Лев ДУРОВ и Игорь КОСТОЛЕВСКИЙ, драматурги, театральные критики, политическая элита.