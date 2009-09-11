На Канарах арестован подозреваемый в убийстве крымского вице-премьера

Украинская милиция подтверждает арест в Испании подозреваемого в совершении в 1998 году убийства тогдашнего первого вице-премьера Крыма Александра Сафонцева.

Заместитель министра внутренних дел Украины – начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ подтвердил УНИАН сообщения западных СМИ.

«Не умаляя роли испанской полиции, я хочу сказать, что в последние дни мы через Интерпол были с ними (полицейскими) в постоянной связи, мы информировали о передвижении корабля, на котором он (подозреваемый) перемещался, мы фиксировали его разговоры с родственниками», – сказал МОСКАЛЬ.

Он отметил, что у испанской полиции была «только одна техническая задача» – задержать подозреваемого.

МОСКАЛЬ отметил, что подозреваемый в совершении убийства нанимался на разные флоты моряком, но правоохранителям удалось его вычислить. «Долго от нас скрывался», – добавил силовик.

Он сообщил, что вопросом экстрадиции задержанного займется Генеральная прокуратура Украины.

На вопрос, живы ли заказчики убийства Сафонцева, МОСКАЛЬ ответил: «Я бы хотел давно их видеть в гробу, но, к сожалению, они живы».

AFP сообщило об аресте в городе Лас-Пальмас подозреваемого в убийстве Сафонцева.

По данным агентства, 33-летнего гражданина Украины Олега ЕРЕМЕЕВА арестовали в четверг, 10 сентября. ЕРЕМЕЕВА подозревают в том, что именно он являлся непосредственным исполнителем заказного убийства Сафонцева в 1998 году. Основной версий заказного убийста считается устранение конкурента в ходе предвыборной кампании.

По версии украинского следствия, ЕРЕМЕЕВ заложил бомбу с дистанционным управлением в урну на турбазе «Таврия» в Симферополе. При взрыве Сафонцев получил многочисленные тяжелые ранения и позже скончался в больнице.