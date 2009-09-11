В мечети произошла драка

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму обращается к правительству и парламенту автономии с призывом запретить деятельность радикальных религиозных организаций.

Милиция озабочена «ситуацией, сложившейся с проникновением в Крым исламских сект, часть которых запрещена в большинстве исламских государств», говорится в распространенном сегодня сообщении ее пресс-службы.

Как отмечается в пресс-релизе, 10 сентября сторонники «Хизб ут-Тахрир», проживающие на территории Кировского района, без разрешения имама мечети села Журавки» проникли на территорию культового здания, где проводили молебен. «Местные жители потребовали освободить мечеть, конфликт перерос в массовую драку. В результате физического противостояния 8 человек из числа крымскотатарского населения получили телесные повреждения различной степени тяжести. Виновные в возникновении конфликта установлены и задержаны, проводится следствие», - сообщила милиция.

Крымский главк также волнует деятельность «такфировцев». «Установлено, что лидерами организации «Такфир» объявлена священная война «джихад» всем неверным и подготовлены списки лиц, подлежащих физическому уничтожению, в которые включены противники распространения данной радикальной идеологии, пользующиеся авторитетом среди мусульманских общин Крыма», - заявили в МВД, добавив, что «многие имамы получают от членов секты «Такфир» записки угрожающего характера».