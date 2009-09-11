Москаль заподозрил: мстители из ПР хотят отовсюду его вышибить

Геннадий МОСКАЛЬ считает, что Партия регионов пытается лишить его полномочий как депутата Верховной Рады Украины, так и начальника крымской милиции – заместителя министра внутренних дел.

«Я имею дело с политическими наперсточниками», – сказал МОСКАЛЬ в интервью УНИАН.

10 августа Регламентный комитет Верховной Рады подготовил документы о принудительном лишении депутатских полномочий МОСКАЛЯ. Материалы перед направлением в Административный суд «должна скрепить подпись спикера парламента Владимира ЛИТВИНА», отметили регионалы.

МОСКАЛЬ считает неправомерным решение регламентного комитета лишить его депутатских полномочий до рассмотрения иска по делу Анатолия МОГИЛЕВА, уволенного украинским правительством с должности начальника крымской милиции – замминистра.

МОСКАЛЬ заявил, что 19 августа Кабинет министров назначил его начальником милиции автономии – замглавы МВД, а уже через несколько дней Донецкий окружной административный суд открыл производство по иску МОГИЛЕВА, который считает незаконным правительственное распоряжение о своем увольнении. Слушания по делу назначены на 24 сентября.

«Насколько я знаю, 24-го уже будет готово решение (суда): МОГИЛЕВА восстановить, МОСКАЛЯ уволить. Я заранее написал господину ЕФРЕМОВУ («регионалу», руководителю регламентного комитета парламента): давайте дождемся 24-го, вы не имеете права рассматривать то, что еще не рассмотрел суд», – сказал МОСКАЛЬ.

Он считает, что «регионалы» ему мстят. «Посмотрите, какая месть со стороны Партии регионов! Уволить меня с депутататства им обязательно надо до 24-го сентября, и 24-го уволить меня с должности (в милиции)», – возмутился МОСКАЛЬ.

«Чем я им в Крыму так опасен? Они бы разобрались внутри своей Партии регионов, что у них происходит! Кто-то им навязал бредовую мысль, или там нет здравомыслящих людей, что я им тут могу рейтинг ЯНУКОВИЧА понизить», – сказал МОСКАЛЬ, добавив, что без партии «Русский блок» «регионалы» на выборах в Крыму «ничего не наберут»: «Голосовали не за них, я за «Русский блок» голосовали».

Он также сообщил, что на заседании регламентного комитета решался вопрос о снятии депутатских полномочий с нескольких депутатов, однако необходимое количество голосов набрала только его кандидатура. «Те депутаты давно не складывают (полномочия), и все на них не хватает голосов. По мне сразу нашли голоса, и через пять минут Партия регионов трубила через свой пресс-центр об огромной победе над МОСКАЛЕМ», – заявил он. МОСКАЛЬ отметил, что направит письмо спикеру Владимиру ЛИТВИНУ, где укажет, что регламентный комитет не прав.

Начальник милиции Крыма также отметил, что, являясь нардепом, он пока ничего не получает за работу в МВД, чтобы его не обвиняли в нарушении закона.

В комментарии УНИАН Анатолий МОГИЛЕВ подтвердил, что через суд пытается узнать причину увольнения и отменить правительственное распоряжение. «Я пытаюсь выяснить, за что меня уволили. Человека нельзя уволить просто так», - сказал он.

МОГИЛЕВ считает, что МОСКАЛЬ нарушает закон, приступив к работе в милиции, находясь в статусе нардепа.

МОГИЛЕВ удивился, «каким это макаром» МОСКАЛЬ работает бесплатно. «Человек принимает решения по очень серьезным вопросам. Это же не какая-то конторка по уборку мусора, это главк милиции, имеющий кучу функций, кучу полномочий», - заявил он.