Керчь отмечает 2609-летие.

Керчь является одним из древнейших городов мира. За время своего существования город сменил много названий. Пантикапей, Крх, Корчев, Черкио – лишь некоторые из них.

В пятницу в городе-герое прошел митинг-реквием на горе Митритад, открылись после реконструкции ряд объектов.

11 сентября в Керчи стартовал слет городов-героев. Он проводится уже в 17-ый раз, а город-герой на востоке Крыма впервые принимает его у себя. Приезд в Керчь делегаций из 12-ти городов-героев: Москвы, Минска, Киева, Одессы, Севастополя, Бреста, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы и Смоленска, – символизирует «прочность и нерушимость братства славянских народов» России, Белоруссии и Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил керчанам поздравление с Днем города и открытием слета.

Он, в частности, выразил благодарность ветеранам, благодаря мужеству и героизму которых Европа была спасена от «нацистского рабства».

Празднование Дня города продолжится в субботу.