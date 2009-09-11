У Севастополя появится побратим на Дальнем Востоке России

У Севастополя появится еще один побратим - город Петропавловск-Камчатский (Россия).

17 октября севастопольская делегация примет участие в мероприятиях, посвященных 269-летию основания Петропавловска-Камчатского, в рамках которых состоится подписание соглашения о сотрудничестве.

«Еще один город, который хранит память о Крымской войне, становится побратимом Севастополя», - отметил первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Владимир КАЗАРИН.

Он добавил, что Севастополь внес вклад в духовное развитие Камчатки. «Оказалось, что мы давно связаны друг с другом, потому что наш севастопольский архитектор Георгий Григорьянц стал автором проектов трех действующих храмов на Камчатке», - сообщил КАЗАРИН, слова которого цитирует пресс-служба администрации.