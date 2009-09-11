Евпатория приглашает на «восточную фиесту»

III Международный фестиваль восточного танца запланирован на 24-27 сентября в Евпатории (Крым), сообщила пресс-служба исполнительного комитета городского совета.

В рамках «Восточной фиесты» состоится первый этап отбора любителей и профессионалов на чемпионат Европы по классическому Belly dance (танец живота) и на чемпионат мира по шоу Belly dance.

Танцоры с мировым именем проведут мастер-классы для конкурсанток.

Согласие на работу в составе жюри фестиваля дали известные танцоры и хореографы, украинские судьи высшей и международной категорий.

Организаторы «Восточной фиесты» – Украинская федерация современного танца, ее крымский филиал, Школа восточного танца «1000 и 1 ночь» (Евпатория). Фестиваль проходит под патронатом исполкома Евпаторийского горсовета.