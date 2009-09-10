Москаля хотят принудительно лишить мандата

Регламентный комитет Верховной Рады, который возглавляет регионал Александр ЕФРЕМОВ, подготовил документы о принудительном лишении депутатских полномочий Геннадия МОСКАЛЯ.

"Он, как известно, пребывает сразу в двух весьма ответственных ипостасях: парламентария - члена фракции Блока "НУ-НС" и руководителя Главного управления МВД в Крыму - заместителя министра внутренних дел", - сказано в сообщении пресс-службы Партии регионов.

Материалы перед направлением в Административный суд "должна скрепить подпись спикера парламента Владимира ЛИТВИНА", отметили регионалы.

"Ответ на вопрос, прошел ли Владимир Михайлович (ЛИТВИН) тест на неукоснительное соблюдение Конституции и законов Украины, либо его позиция в этом вопросе является не более чем составным элементом его предвыборной пиар-кампании, станет известен уже в ближайшее время", - подчеркнули в пресс-службе Партии регионов.

Ранее в интервьюМОСКАЛЬ заявлял, что схема Секретариата и Партии регионов заключается в том, что как только его лишают депутатства, Президент сразу приостановит дейст­вие постановления о назначении заместителем министра - начальником крымского главка МВД. "Поэтому я дотяну до того времени, пока Президент лишится возможности отменить это решение", - сказал МОСКАЛЬ.

19 августа Кабинет министров назначил МОСКАЛЯ начальником милиции Крыма - заместителем министра внутренних дел Украины

Срок для сложения мандата - 20 дней - истекает 8 сентября, отметил нардеп.

Он обещал, что 8 сентября по почте отправит в парламент заяв­ление о сложении полномочий депутата. "Но когда оно туда дойдет и когда будет рассмотрено - это уже не мои проблемы", - отметил МОСКАЛЬ.