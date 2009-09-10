Яценюк рассказал, как он украинизировал Минэкономики Крыма

Украинский язык должен быть единым государственным языком в Украине, считает народный депутат, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК.

Как сообщили в пресс-службе “Фронта перемен”, в то же время ЯЦЕНЮК отметил, что будет настаивать на увеличении количества часов преподавания иностранных языков в украинских учебных заведениях.

Лидер “Фронта перемен” отметил: "Несомненно и безоговорочно, украинский язык должен быть единым государственным языком”. “И именно ради того, чтобы украинский язык была единым государственным, мы никому не можем дать никакого повода сказать, что Украина дискриминирует русскоязычное население", - добавил он.

ЯЦЕНЮК подчеркнул, что имеет успешный опыт, как поощрить людей пользоваться украинским языком. Он напомнил, что когда был министром экономики Крыма, то возглавляемое им министерство единственное из всех "через год начало писать на украинском языке: появились украинские таблички, появился, собственно говоря, украинский бланк - это было Министерство экономики Автономной Республики Крым". "Я это прошел. Я их поощрил, поднял зарплаты, сделал ремонты в кабинетах, поменял компьютеры, сводил, кстати, на концерт Славы ВАКАРЧУКА - и имел абсолютное спокойствие", - добавил ЯЦЕНЮК.

По его словам, “вот - сильная языковая политика, а все остальное - это спекуляция".

Лидер “Фронта перемен” сравнил введение на территории Украины внешнего тестирования исключительно на украинском языке со временами СССР. Он напомнил, что во времена Советского Союза всех из Западной Украины заставляли сдавать вступительные экзамены на русском языке. ЯЦЕНЮК отметил: “Возможно, мы будем мудрее? Возможно, мы покажем, что Украина - сильное государство?”. По его словам, “если ребенок сегодня не может сдать тест на украинском языке, пусть она сдаст на русском, он пойдет в украиноязычный вуз, он выучит через год украинский язык”.

При этом ЯЦЕНЮК заявил, что “не менее важным является изучение иностранных языков”. Он добавил, что будет настаивать на том, чтобы были увеличены количество часов для изучения английского языка. “Мы же двигаемся в Европу. Вы знаете, в Европе на украинском не разговаривают. Надо английский, надо французский”, - сказал лидер “Фронта перемен”. По его словам, “нас умышленно заводят в этот политический формат”. “Я категорически против этого. Мы намного выше государство, более сильное и более мудрое!", - добавил он.