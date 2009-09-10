В Керчи раздерибанили детсад

В Керчи незаконно приватизировали и распродали детский сад.

«В превышении должностных полномочий подозреваются должностные лица государственного предприятия, которые раздерибанили вверенное им имущество, незаконно реализовав здания гостиницы и детсада», - сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Крыма.

По факту незаконной приватизации госимущества на полмиллиона гривен возбуждено уголовное дело.

Здания детских дошкольных учреждений по закону должны передаваться в коммунальную собственность.

Покупатель садика обещал создать в помещении центр для детей и молодежи, а вместо этого «реализовал его по частям». Он ответит по статье «несоблюдение условий по приватизации имущества», заявили в надзорном ведомстве.