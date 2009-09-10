Ющенко озаботился проблемами Крыма

ЗЕМЛЯ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и Службе безопасности Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и Службе безопасности проверить законность выделения земельных участков в Крыму.

Как говорится в указе главы государства, надзорному ведомству и силовикам рекомендовано организовать проверку в Крыму при участии Министерства охраны окружающей природной среды и Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель.

Кроме того, Ющенко поручил Кабинету министров страны проработать в шестимесячный срок вопрос об установлении сроков оформления документов, которые удостоверяют право на земельный участок в случае перехода права собственности на размещенный на нем объект недвижимости.

Правительство также обязано проработать вопрос о внедрении механизма прекращения договора аренды земли с продавцом недвижимого имущества, расположенного на участке.

КУРОРТЫ

Президент поручил украинскому и крымскому правительствам активизировать продвижение туристического продукта и санаторно-курортных услуг Крыма на внутренний и международный рынки.

Кроме того, ЮЩЕНКО просил Кабинет министров Украины и Совет министров Крыма обеспечить подготовку и внесение в этом году проектов нормативно-правовых актов об объявлении курортными территориями «природных территорий» автономии.

Также глава государства рекомендовал Кабмину изучить в трехмесячный срок вопрос расширения полномочий Совмина в области туризма.

ИНВЕСТИЦИИ

Президент поручил Совету министров Крыма за полгода разработать стратегию привлечения инвестиций в развитие городов и районов автономии.

ЮЩЕНКО требует ввести ежеквартальное рассмотрение на коллегиях крымского правительства и райгосадминистраций «проблемных вопросов» в сфере привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в экономику республики.

Глава государства призывает «определять лиц, ответственных за сопровождение инвестиционных проектов».

Кроме того, ЮЩЕНКО поручил Совмину в месячный срок разработать и утвердить план мер по привлечению инвестиций для стабильного водоснабжения сельских населенных пунктов автономии.

В 2-месячный срок правительство Крыма должно подготовить инвестиционные проекты в рекреационной сфере (в частности, проект освоения западного побережья Крыма) и соглашения о строительстве мусороперерабатывающих предприятий (полигоны твердых бытовых отходов в Алуште, Ялте, Феодосии).

Президент просит Совет министров Крыма вместе с Государственным агентством Украины по инвестициям и инновациям с участием Национальной академии наук страны принять меры по дальнейшему технологическому развитию региона (в частности, в сфере энергоэффективности и энергосбережения, использования альтернативных источников энергии).

НАЛОГИ

Президент поручил Совету министров Крыма обеспечить погашение задолженности по выплате заработной платы предприятиями, учреждениями и организациями автономии всех форм собственности.

ЮЩЕНКО требует от правительства автономии не допускать в дальнейшем возникновения задолженности по зарплате.

Кроме того, Президент просит Совмин принять меры по погашению субъектами хозяйствования Крыма, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, задолженности за потребленные энергоносители.

ЮЩЕНКО поручил проанализировать предоставление Крымом льгот субъектам хозяйствования.

Правительству Крыма также рекомендовано предусмотреть в проектах бюджета автономии средства на «финансирование мер региональных и местных программ поддержки малого предпринимательства» (в том числе - на частичное возмещение процентных ставок по кредитам, которые предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса для реализации инвестпроектов).

Также Президент поручил украинскому и крымскому правительствам проанализировать причины роста в 2009 году налогового долга субъектов хозяйствования автономии по сравнению с другими регионами страны и разработать комплекс мер по обеспечению своевременной уплаты налоговых обязательств.