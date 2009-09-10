Ющенко сказал Тимошенко рекламировать крымские курорты

Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил украинскому и крымскому правительствам активизировать продвижение туристического продукта и санаторно-курортных услуг Крыма на внутренний и международный рынки.

Об этом говорится в указе главы державы.

Кроме того, ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины и Совету министров Крыма обеспечить подготовку и внесение в этом году проектов нормативно-правовых актов об объявлении курортными территориями «природных территорий» автономии.

Кабмин и Совмин также должны принять меры по сохранению объектов культурного наследия на территории Крыма.

Помимо этого, глава государства рекомендовал Кабмину изучить в трехмесячный срок вопрос расширения полномочий Совмина в области туризма.