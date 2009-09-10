ЧФ из яблока раздора должен стать символом сотрудничества

Севастополь и Черноморский флот должны стать символом сотрудничества Украины и России, считает председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Сергей МИРОНОВ.

Об этом он заявил в связи с отмечаемой в эти дни 150-летней годовщиной героической обороны Севастополя в ходе Крымской войны, сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия».

МИРОНОВ уверен, что современная Украина имеет не меньше оснований, чем современная Россия, гордиться стойкостью и мужеством защитников морской крепости. «Это событие по-прежнему волнует, по-прежнему вызывает пристальный интерес граждан наших стран», - сказал он.

«150 лет прошло с тех пор. И Севастополю, и нашей некогда общей стране, и России, и Украине пришлось пережить за это время много потрясений. Очень бы не хотелось, чтобы судьба Черноморского флота и его Севастопольской базы стала источником новых потрясений», - сказал МИРОНОВ.

По его мнению, именно общая история дает надежду, что острые проблемы могут быть спокойно разрешены. «Нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет. Две недели назад Украина отметила 18-летие своей независимости. Разве за эти годы пребывание Черноморского флота в Севастополе помешало суверенному развитию Украинского государства? Разве мало граждан Украины не видит в Черноморском флоте иностранное военно-морское соединение?», - сказал он.

«Память о героях Севастополя тогда будет действительно что-то стоить, когда она поможет нам вместе превратить Севастополь и флот из яблока раздора в символ сотрудничества России и Украины», - подчеркнул МИРОНОВ.