Керчь впервые принимает слет городов-героев

Слет городов-героев Белоруссии, России и Украины состоится 11-12 сентября в Керчи.

Слет проводится уже в 17-ый раз, город-герой на востоке Крыма впервые принимает его у себя.

«Город-герой Керчь впервые принимает своих друзей», – сообщила в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН начальник информационно-аналитического отдела исполкома Керченского горсовета Ирина КУЧМИНА.

На слет в Керчь съедутся делегации Каиз 12-ти городов-героев: Москвы, Минска, Киева, Одессы, Севастополя, Бреста, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы и Смоленска.

«Слет проводится, чтобы жили традиции, чтобы детей воспитывать в духе патриотизма, чтобы не забывалась истинная картина войны, потому что сейчас ее перекраивают, пересматривают», – сказала КУЧМИНА.

Участники слета осмотрят памятники войны, встретятся с ветеранами, обсудят подготовку к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, представители Беларуси, России и Украины планируют принять обращение к президентам, чтобы узаконить статус города-героя на государственным уровне.

Слет совпал с празднованием Дня города – в этом году Керчь отмечает 2609-летие.