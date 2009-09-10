Ющенко приказал придумать, как привлечь инвестиции в Крым

Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил Совету министров Крыма за полгода разработать стратегию привлечения инвестиций в развитие городов и районов автономии. Об этом говорится в указе главы государства.

ЮЩЕНКО требует ввести ежеквартальное рассмотрение на коллегиях крымского правительства и райгосадминистраций «проблемных вопросов» в сфере привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в экономику республики.

Глава государства призывает «определять лиц, ответственных за сопровождение инвестиционных проектов».

Кроме того, ЮЩЕНКО поручил Совмину в месячный срок разработать и утвердить план мер по привлечению инвестиций для стабильного водоснабжения сельских населенных пунктов автономии.

В 2-месячный срок правительство Крыма должно подготовить инвестиционные проекты в рекреационной сфере (в частности, проект освоения западного побережья Крыма) и соглашения о строительстве мусороперерабатывающих предприятий (полигоны твердых бытовых отходов в Алуште, Ялте, Феодосии).

Президент просит Совет министров Крыма вместе с Государственным агентством Украины по инвестициям и инновациям с участием Национальной академии наук страны принять меры по дальнейшему технологическому развитию региона (в частности, в сфере энергоэффективности и энергосбережения, использования альтернативных источников энергии).