Ющенко озаботился землей в Крыму
Поручение силовикам
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и Службе безопасности проверить законность предоставления земельных участков в Крыму. Об этом говорится в указе главы государства.
Силовикам рекомендовано организовать проверку в Крыму при участии Министерства охраны окружающей природной среды и Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель.
Кроме того, Ющенко поручил Кабинету министров страны проработать в шестимесячный срок вопрос об установлении сроков оформления документов, которые удостоверяют право на земельный участок в случае перехода права собственности на размещенный на нем объект недвижимости.
Правительство также обязано проработать вопрос о внедрении механизма прекращения договора аренды земли с продавцом недвижимого имущества, расположенного на участке.