Ющенко озаботился землей в Крыму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и Службе безопасности проверить законность предоставления земельных участков в Крыму. Об этом говорится в указе главы государства.

Силовикам рекомендовано организовать проверку в Крыму при участии Министерства охраны окружающей природной среды и Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель.

Кроме того, Ющенко поручил Кабинету министров страны проработать в шестимесячный срок вопрос об установлении сроков оформления документов, которые удостоверяют право на земельный участок в случае перехода права собственности на размещенный на нем объект недвижимости.

Правительство также обязано проработать вопрос о внедрении механизма прекращения договора аренды земли с продавцом недвижимого имущества, расположенного на участке.