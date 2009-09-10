Президент поручил разобраться с налогами и зарплатой в Крыму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Совету министров Крыма обеспечить погашение задолженности по выплате заработной платы предприятиями, учреждениями и организациями автономии всех форм собственности.

Об этом говорится в указе главы государства.

ЮЩЕНКО требует от правительства автономии не допускать в дальнейшем возникновения задолженности по зарплате.

Кроме того, Президент просит Совмин принять меры по погашению субъектами хозяйствования Крыма, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, задолженности за потребленные энергоносители.

ЮЩЕНКО поручил проанализировать предоставление Крымом льгот субъектам хозяйствования.

Правительству Крыма также рекомендовано предусмотреть в проектах бюджета автономии средства на "финансирование мер региональных и местных программ поддержки малого предпринимательства" (в том числе - на частичное возмещение процентных ставок по кредитам, которые предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса для реализации инвестпроектов).

Также Президент поручил украинскому и крымскому правительствам проанализировать причины роста в 2009 году налогового долга субъектов хозяйствования автономии по сравнению с другими регионами страны и разработать комплекс мер по обеспечению своевременной уплаты налоговых обязательств.