Президент поручил разобраться с налогами и зарплатой в Крыму
Указ Виктора Ющенко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Совету министров Крыма обеспечить погашение задолженности по выплате заработной платы предприятиями, учреждениями и организациями автономии всех форм собственности.
Об этом говорится в указе главы государства.
ЮЩЕНКО требует от правительства автономии не допускать в дальнейшем возникновения задолженности по зарплате.
Кроме того, Президент просит Совмин принять меры по погашению субъектами хозяйствования Крыма, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, задолженности за потребленные энергоносители.
ЮЩЕНКО поручил проанализировать предоставление Крымом льгот субъектам хозяйствования.
Правительству Крыма также рекомендовано предусмотреть в проектах бюджета автономии средства на "финансирование мер региональных и местных программ поддержки малого предпринимательства" (в том числе - на частичное возмещение процентных ставок по кредитам, которые предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса для реализации инвестпроектов).
Также Президент поручил украинскому и крымскому правительствам проанализировать причины роста в 2009 году налогового долга субъектов хозяйствования автономии по сравнению с другими регионами страны и разработать комплекс мер по обеспечению своевременной уплаты налоговых обязательств.