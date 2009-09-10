Для фильма «Алые паруса» в Ялте выстроили целый город

Съемки четырехсерийного фильма под рабочим названием «Алые паруса» начались сегодня на Ялтинской киностудии в Крыму.

Проект – новое прочтение классического произведения Александра Грина и «детище» студии «Интер Медиа Продакшн» и компаний «Укртелефильмтрест» и «Пронто Фильм».

Как рассказала УНИАН пресс-атташе Ялтинской киностудии Ольга ВОЛОДЧЕНКО, для съемок «Алых парусов» в Ялте построили целый город. «Шикарная декорация была построена для фильма «Бегущая по волнам», ее отреставрировали, достроили, внесли свои элементы – получился новый огромный город», – отметила она.

Окраины города, на которых будет располагаться бедняцкий район, построили в Лисьей бухте под Судаком. Еще одним объектом съемок станет замок графа Мордвинова.

Художественным руководителем проекта стал Роман БАЛАЯН, режиссер картины – Александр СТЕКОЛЕНКО.

Ассоль сыграет Вероника ИВАЩЕНКО, а капитана Грея – Александр БУХАРОВ. Кроме них, в проекте будут задействованы актеры Альберт ФИЛОЗОВ, Юрий СТОЯНОВ, Александр ЛАЗАРЕВ-старший, Семен ФУРМАН и другие. В картине сыграют актеры из нескольких театров Крыма.

Съемки фильма будут проходить в сентябре и октябре в два этапа: первый – в Крыму, второй – в Киеве.