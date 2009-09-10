Тысяча спортсменов проведет парад в Севастополе
13:07, 10 сентября 2009Крым
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Анонс на пятницу
11 сентября в Севастополе пройдёт спортивный парад, посвящённый Дню физкультуры и спорта, сообщил журналистам председатель общественной организации ”Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в городе Севастополе” Александр СИНЯВСКИЙ.
По его словам, в параде примут участие свыше 70 спортивных федераций и клубов города, детско-юношеские спортивные школы, вузы, ветераны спорта.
В колонне пройдет более тысячи спортсменов.
После окончания парада на летней сцене Приморского бульвара ”Ракушка” начнётся спортивный концерт.
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