Ввести в Крыму изучение русской истории требуют «фронтовики»

Избирательный блок Русский фронт Шувайникова «В Союзе – с Россией!» требует введения в крымских школах русской истории.

Об этом было заявлено сегодня на Братском кладбище русских воинов, погибших в Крымской войне, где на митинг-реквием собрались активисты русских патриотических организаций.

Представитель Союза православных граждан Крыма Марина ПРОКОПЕНКО отметила, что молодежь почти не знает русской истории Крыма. «Русские дети не изучают ее в школах, не знают своих национальных героев, не знают даже названий исторических битв, которые одерживал русский народ в своей истории. Вина в этом не только представителей общественных организаций, а в первую очередь крымской власти, которую не волнует патриотическое и духовное воспитание русских детей, всей крымской молодежи», – сказала она.

Лидер блока Сергей ШУВАЙНИКОВ считает, что нынешняя система образования воспитывает русскую молодежь Крыма «безродными Иванами», которые завтра не будут иметь ни национальной, ни исторической, ни культурной памяти и гордости, и станут гражданами-манкуртами или янычарами». «Им преподают мифологизированную историю украинского народа, где выделяются только события, привязанные к украинской исторической доктрине, где героизируются такие неоднозначные личности как Выговский, Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, но вычеркивается все героическое русское и советское. Это недопустимо», – заявил ШУВАЙНИКОВ.