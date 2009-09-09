Прах 24 воинов, погибших при обороне Севастополя, предали земле

Прах 24 воинов, погибших в период обороны Севастополя, предали земле по христианскому обряду, сообщили в пресс-службе городской государственной администрации.

В Севастополе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, павших при обороне города в 1854-1855 годах и в Крымской войне 1853-1856 годов.

Сегодня на Братском кладбище на Северной стороне, в Свято-Никольском храме, была отслужена панихида по убиенным при обороне Севастополя в и в Крымской войне.

Затем на площади у храма прошел митинг памяти.

Главным же событием стала церемония захоронения останков 24 воинов, погибших в районе 5-го бастиона и на Суздальских высотах в период обороны Севастополя.

Как утверждают в горадминистрации, акция не обошлась без инцидентов. Люди с российской символикой под лозунгами «Русского блока» и «Русской общины» попытались сорвать с флагштока государственный флаг Украины.

«Не ограничившись перепалкой, выкрикиванием лозунгов и оскорблений, несколько десятков человек старались сорвать митинг памяти. Обращаясь к этим людям, председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН сказал: «Постыдитесь, имейте совесть! Это же кладбище, здесь сегодня будут преданы земле солдаты». Однако, по данным пресс-службы, доводы не подействовали, шум прекращался только для скандирования «политических речевок».

По утверждению пресс-службы, «большинство «активистов» оказались заезжими – из Симферополя.

С помощью мегафонов ппротестанты пытались перекричать выступающих на митинге, в том числе и командующего ВМС Украины Игоря ТЕНЮХА.