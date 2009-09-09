На флагмане Черноморского флота произошло задымление

Военно-морской флот Российской Федерации заявляет, что на флагмане Черноморского флота - ракетном крейсере ”Москва” - в понедельник произошел не взрыв парового котла в машинном отделении, а задымление одного из помещений отсека вспомогательных механизмов.

”7 сентября имел место случай задымления одного из помещений отсека вспомогательных механизмов. Источник задымления был оперативно локализован и устранен. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении Службы информации и общественных связей Военно-морского флота РФ, поступившем в РИА "Новости".

В свою очередь, представитель штаба Черноморского флота заявил, что задымление в отсеке вспомогательных механизмов ракетного крейсера ”Москва” опасности для бухты и кораблей, стоящих на рейде, не представляло.

”С помощью бортовой системы пожаротушения очаг был ликвидирован, люди не пострадали. Отсек, где произошло задымление, находится в ведении электромеханической боевой части корабля. Там находится и паровой котел”, - сказал собеседник агентства.

По его данным, произошедшее никоим образом не отразилось на техническом состоянии флагмана Черноморского флота.