Кабмин выделил 1,5 млн. грн. на ликвидацию отравления детей
17:51, 09 сентября 2009Крым
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Данные министра здравоохранения
Украинское правительство выделило 1,5 млн. грн. на ликвидацию последствий массового отравления детей в Джанкое, сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.
«Джанкойский район относится к депрессивным районам, поэтому им необходима дополнительная помощь», - сказал КНЯЗЕВИЧ.
Министр уточнил, что выделенные деньги будут направлены на предоставление помощи, на приобретение дезинфицирующих средств.
КНЯЗЕВИЧ отметил, что в целом обнаружено 202 больных ребенка.
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