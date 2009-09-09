Кабмин выделил 1,5 млн. грн. на ликвидацию отравления детей

Данные министра здравоохранения

Украинское правительство выделило 1,5 млн. грн. на ликвидацию последствий массового отравления детей в Джанкое, сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ. «Джанкойский район относится к депрессивным районам, поэтому им необходима дополнительная помощь», - сказал КНЯЗЕВИЧ. Министр уточнил, что выделенные деньги будут направлены на предоставление помощи, на приобретение дезинфицирующих средств. КНЯЗЕВИЧ отметил, что в целом обнаружено 202 больных ребенка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter