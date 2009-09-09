Работникам банка в Керчи шьют дело

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением сотрудниками керченского отделения одного из банков.

Должностные лица не проверили наличие залогового имущества при оформлении кредитов предприятиям города. Как оказалось, должникам нечем обеспечить кредиты. Причиненный банку ущерб оценивается в 200 тысяч гривен.

Действия банковских работников квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Выясняются обстоятельства преступления.

В текущем году по фактам выявленных преступлений в сфере банковской деятельности органы прокуратуры Крыма возбудили 43 уголовных дела.