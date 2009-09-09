Трое россиян травмированы в дорожной аварии в Крыму

Питерцы не поделили дорогу

Трое граждан России травмированы в результате столкновения двух автомобилей в западном Крыму, сообщила сегодня пресс-служба госавтоинспекции автономии. Авария произошла накануне на 56-ом километре автодороги Симферополь – Евпатория. Водитель автомобиля Chery – житель Санкт-Петербурга, выполняя левый поворот, совершил столкновение с двигавшейся сзади в попутном направлении машиной Mazda. Травмы получили водитель, пассажир и пассажирка «Мазды» – жители поселка Виллози Ленинградской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter