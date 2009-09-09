Трое россиян травмированы в дорожной аварии в Крыму
11:13, 09 сентября 2009Крым
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Питерцы не поделили дорогу
Трое граждан России травмированы в результате столкновения двух автомобилей в западном Крыму, сообщила сегодня пресс-служба госавтоинспекции автономии.
Авария произошла накануне на 56-ом километре автодороги Симферополь – Евпатория.
Водитель автомобиля Chery – житель Санкт-Петербурга, выполняя левый поворот, совершил столкновение с двигавшейся сзади в попутном направлении машиной Mazda.
Травмы получили водитель, пассажир и пассажирка «Мазды» – жители поселка Виллози Ленинградской области.
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