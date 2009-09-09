Легковушка с владельцем сгорела в Крыму
10:12, 09 сентября 2009Крым
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ДТП произошло в полночь
Легковой автомобиль Chery Amulet сгорел вместе с владельцем после дорожной аварии в восточном Крыму.
Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, инцидент произошел в полночь в селе Чистополье Ленинского района.
Огонь уничтожил легковушку. Найдено тело хозяина автомобиля, 1963 года рождения.
Пожар ликвидирован в 00.55. Его причина и убыток устанавливаются.
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