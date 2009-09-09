Легковушка с владельцем сгорела в Крыму

Легковой автомобиль Chery Amulet сгорел вместе с владельцем после дорожной аварии в восточном Крыму.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, инцидент произошел в полночь в селе Чистополье Ленинского района.

Огонь уничтожил легковушку. Найдено тело хозяина автомобиля, 1963 года рождения.

Пожар ликвидирован в 00.55. Его причина и убыток устанавливаются.