16 отравившихся дошколят остаются в больнице Джанкоя

Совет министров Крыма выделил из резервного фонда автономии 118,2 тыс. грн. на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с массовым пищевым отравлением детей в дошкольных учреждениях Джанкоя.

Об этом говорится в постановлении крымского правительства, текстом которого располагает УНИАН.

Джанкойской райгосадминистрации выделили 100 тыс. грн.; Джанкойскому горсовету – 12,4 тыс. грн.; Министерству здравоохранения Крыма – 5,8 тыс. грн.

Пресс-служба крымского управления МЧС сообщает, что по состоянию на утро сегодняшнего дня в джанкойской больнице на лечении находятся 16 детей. Их состояние легкой степени тяжести.

По информации МЧС, из медучреждения выписаны 186 дошкольников, ранее госпитализированных с диагнозом «гастроэнтероколит».

6 сентября первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ заявила, что причиной массового отравления воспитанников детсадов Джанкоя стал кефир, инфицированный возбудителем дизентерии. Кисломолочный продукт поставлялся в детсады с молокозавода Геническа Херсонской области. Раньше таких проблем не было.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей. Проводится расследование.