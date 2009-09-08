Инна Богословская – шефу СБУ: не позорился бы

Депутат Верховной Рады Инна БОГОСЛОВСКАЯ, которая намерена баллотироваться на пост президента Украины, заявляет о недопустимости давления Службы безопасности на власти Симферополя и Севастополя.

«Вольное трактование Конституции Украины и Уголовного кодекса, угрозы в адрес властей Симферополя, Севастополя говорят о начале политических гонений и введении цензуры», - цитирует парламентария ее пресс-служба.

7 сентября председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО назвал «антигосударственными» размещенные в Крыму билборды БОГОСЛОВСКОЙ и заявил, что спецслужба вынесла официальные предупреждения руководителям местных органов власти Севастополя и Симферополя, «допустивших незаконное установление этих плакатов».

Нардеп считает, что заявление о незаконной установке билбордов нарушает принцип презумпции невиновности и дискредитирует руководителя спецслужбы. «Неужели НАЛИВАЙЧЕНКО или его помощники не могли прочитать небольшую статью 110 УК, прежде чем снова позориться? Ведь в статье черным по белому написано, что уголовно наказуемым является «Умышленные действия, совершенные с целью изменить границы территории или государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные действия призывы или распространение материалов с призывами к таким действиям», - сказала БОГОСЛОВСКАЯ.

Депутат заявила, что поскольку на ее плакатах в Крыму «не содержится вообще какого-либо упоминания о способе смены территории, то любой школьник поймет, что ни о каком составе преступления нет и речи».

СБУ после обращения Украинской народной партии с просьбой возбудить уголовное дело по факту размещения плакатов с призывом: «Хватит делить Севастополь! Дадим городу статус украинско-российской территории!» провела доследственную проверку. Материалы в отношении БОГОСЛОВСКОЙ о нарушении территориальной целостности Украины переданы в Генеральную прокуратуру. Статья 110 Уголовного кодекса предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

«За то время, когда проводилась доследственная проверка, СБУ со мной ни разу не связывалось. Однако человек, неспособный обеспечить сохранность собственного бумажника в раздевалке дорогого спортклуба, продолжает рьяно отстаивать безопасность страны, считая главной угрозой для нее - женщину-политика (странно только, что не ту, которая сейчас занимает премьерский пост). Судя по всему, нынешнюю власть, все же очень пугают новые реальные кандидаты, для борьбы с которыми готовы применить все - даже самые глупые методы», - заявила БОГОСЛОВСКАЯ.