Севастополь требует сохранить в Конституции норму о его спецстатусе

Севастопольский городской совет требует от Верховной Рады незамедлительно принять закон «О городе-герое Севастополе» и сохранить в Конституции Украины норму о специальном статусе города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в заявлении горсовета, принятом сегодня на очередной сессии.

«Мы требуем, чтобы в любом предлагаемом варианте Конституции Украины был четко прописан специальный статус нашего города и незамедлительно принят закон Украины «О городе-герое Севастополе», - сказано в документе.

Депутаты горсовета отмечают, что «в предложенном проекте Конституции Украины в систему административно-территориального устройства Украины Виктор ЮЩЕНКО не включил город Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу. Вместо четкого определения статуса города-героя Севастополя в проекте президентской Конституции присутствует довольно расплывчатая формулировка о том, что «города с определенным законом количеством жителей могут приравниваться по статусу к области или району».

По мнению депутатов горсовета, в такой формулировке «речь идет, в первую очередь, о «городах-миллионниках», поэтому тем самым Севастополь лишают его специального статуса».

«Тот факт, что Виктор ЮЩЕНКО не включил Севастополь в перечень регионов Украины, подтверждает ранее высказанную им позицию о включении Севастополя в состав Автономной Республики Крым и является показателем отношения главы государства к нашему городу», говорится в заявлении горсовета.

Депутаты также считают, что «специальный статус Севастополя, как города общегосударственного значения, обусловлен особенностями его исторического, социально-экономического и культурного развития; особенностями административно-территориального устройства как города-региона, в состав которого входят город Инкерман, поселок городского типа Кача и 29 сел; временным расположением на территории города военных частей и подразделений Черноморского флота Российской Федерации».

Исходя из этого, депутаты Севастопольского горсовета, ссылаясь на мнение территориальной громады города, выразили категорическое не согласие с предлагаемыми поправками в Конституцию и потребовали от Президента Украины «пересмотреть подход к определению статуса и административно-территориального устройства Севастополя».

Ранее о необходимости сохранить за Севастополем предусмотренный ныне действующей Конституцией Украины специальный статус высказывался также председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.