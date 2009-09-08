Военные учения «Доверие» начались в Крыму

Военно-морские учения “Доверие 2009” начались сегодня в Южной военно-морской базе (пгт Новоозерное, Крым).

Как сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС, целью учений является отработка практических действий сил Южной военно-морской базы национального флота по организации предоставления помощи потерпевшему бедствие кораблю.

Наблюдать за ходом учений будут представители флотов Болгарии, Румынии, Турции и ВМФ Российской Федерации.

В учениях "Доверие-2009" принимают участие морской тральщик “Черкассы”, пожарный катер “Евпатория”, морской буксир “Ковель”, буксир “Новоозерное”, санитарный катер “Сокаль”, вертолет Ка-27пр

Учения проходят в соответствии с Перечнем мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и ВСУ на август-сентябрь 2009 года и в рамках Документа о мероприятиях укрепления доверия и безопасности в военно-морской отрасли на Черном море, и завершатся 9 сентября.

Документ о мероприятиях укрепления доверия и безопасности в военно-морской отрасли на Черном море (документ МУДБ) был подписан в Киеве в 2002 году болгарской, грузинской, румынской, российской, турецкой и украинской сторонами.

Цель документа МУДБ - улучшение взаимоотношений стран-участниц для укрепления процесса построения взаимного доверия и безопасности на Черном море.

Украина с 2008 года приняла председательство в рамках данного документа.

Председательствующая сторона должна на протяжении следующего за годом председательства года провести военно-морские учения "Доверие" и организовать посещение одной из своих военно-морских баз представителями стран-участниц.